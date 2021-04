Palermo, stagione “horror” per Corrado: altro stop per il giovane laterale scuola Inter

Il Palermo si proietta alla sfida di domenica in casa del Bari.

Palermo, “Barbera” inviolato per due gare di fila: adesso si punta al tris, l’ultima volta accadde in D

I rosanero in vista del match contro i biancorossi, valida per la 36a giornata del campionato di Serie C (girone C), potrà contare nuovamente su una pedina importante nel reparto arretrato quale Andrea Accardi. Non saranno invece della partita sia Somma (tendinopatia all’alluce destro) che Palazzi (tallonite) oltre a Lorenzo Lucca e a Corrado che si è fermato durante l’ultimo allenamento. Stagione da dimenticare per il giovane terzino scuola Inter che nell’arco di tutto il campionato ha giocato davvero poco a causa di vari infortuni compreso il contagio da Covid 19. Momento negativo dunque per il giovane talento classe ’00 che nel girone di ritorno ha giocato solo contro il Teramo, presenza che rischia di essere l’unica vista l’intenzione del club rosanero di non riscattarlo. Stando infatti a quanto scrive l’edizione odierna de ‘Il Giornale di Sicilia’, il club d Viale del Fante avrebbe deciso di non investire sul ragazzo.