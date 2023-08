Palermo, sorpresa in hotel: “Quando un campione del mondo viene a trovarti…”

Il Palermo , dopo non aver giocato il 2° turno di campionato in attesa di conoscere la sentenza del Consiglio di Stato e recuperare la gara in questione , si appresta ad affrontare alle ore 20:30 al Mapei Stadium la Reggiana in occasione della 3° giornata del torneo cadetto 2023-2024. La comitiva rosanero è partita ieri alla volta dell' Emilia Romagna nel tardo pomeriggio dopo alcuni problemi tecnici che non hanno permesso il decollo del charter all'orario originariamente stabilito.

La squadra di Corin, in ritiro in hotel in attesa di sfidare la compagine guidata da Alessandro Nesta, ha ricevuto la gradita visita di uno storico ex protagonista dell'era targata Maurizio Zamparini. Come documentato dalla stories pubblicata dal club rosanero sul proprio account ufficiale Instagram, calciatori e staff tecnico del club di proprietà del City Football Group hanno accolto l'ex centrocampista rosanero Simone Barone. L'ex calciatore, che ha indossato per nelle stagioni 2004-2005 e 2005-2006 la maglia del club siciliano, è ancora oggi ricordato come uno dei jolly di centrocampo più importanti della recente storia del Palermo. L'ex giocatore ha anche vinto il Mondiale 2006 disputatosi in Germania con l'Italia di Marcello Lippi. Compagno di mille battaglie sul rettangolo verde con l'attuale tecnico dei rosanero Eugenio Corini, Barone ha giocato con la maglia del Palermo ottantasei partite condite da cinque gol e quattro assist tra Serie A, CoppaItalia e l'allora CoppaUefa, ovvero l'attuale EuropaLeague. L'ex giocatore nativo di Nocera ha calcato il manto erboso del Renzo Barbera nel momento di maggior splendore del club dell'allora patron Maurizio Zamparini. Grazie al presidente friulano la società sicula ha toccato vette mai raggiunte prima di allora come la qualificazione alla Coppa Uefa, la quasi qualificazione alla Champions League, persa soltanto all'ultima giornata nel pareggio casalingo contro la Samporia, quando Miccoli si ruppe il ginocchio e Budan sbagliò un gol clamoroso solo davanti la porta, e anche la finale di Coppa Italia dispuatata il 29 maggio 2011 allo Stadio Olimpico contro l'Inter di Leonardo.