Reggiana-Palermo, quote dei bookmakers: Corini favorito su Nesta. Il segno X…

Equilibrio e leggeri favori del pronostico per i rosanero da parte dei bookmakers in vista della sfida del "Mapei Stadium".

E' tutto pronto per la sfida tra Reggiana e Palermo , valevole per la terza giornata di Serie BKT 2023-2024 , in programma alle ore 20:30 al "Mapei Stadium". Archiviato il pari a reti bianche ottenuto al "San Nicola" contro il Bari , la squadra di Eugenio Corini dovrà provare a conquistare l'intera posta in palio per conquistare la prima vittoria stagionale.

Di fronte, la compagine allenata da Alessandro Nesta, reduce dal 2-2 in rimonta in quel di Como contro gli uomini di Moreno Longo. Per l'occasione, il tecnico del Palermo non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Salterà il match, infatti, Alessio Buttaro, alle prese con un trauma distorsivo alla caviglia sinistra ed una lesione distrattiva di primo grado della giunzione miotendinea del muscolo popliteo della stessa gamba. Il calciatore, costretto ai box per circa un mese, ha già iniziato il percorso fisioterapico. Da valutare, inoltre, le condizioni di Giuseppe Aurelio. E' partito alla volta di Reggio Emilia il neo-acquisto Liam Handerson. Tra i convocati anche Kristoffer Lund, che con ogni probabilità esordirà dal primo minuto. Nesta, invece, dovrà rinunciare all'ex rosanero Luca Vido, alle prese con un infortunio al ginocchio che desta non poca preoccupazione.