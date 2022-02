Palermo, solo un pareggio a Campobasso: l’analisi di mister Baldini

Un pareggio arrivato in extremis per il Palermo di mister Silvio Baldini: 2-2 il risultato finale del match contro il Campobasso

"In un mese che sono qua non abbiamo potuto testare nulla nelle amichevoli. Ho dovuto sperimentare in queste partite, trovando soluzioni che potessero dare un impronta alla squadra per centrare la promozione. Io devo rischiare, devo metterci la faccia. Se uno ha fede e coraggio riesce a fare le cose per bene. Ho tenuto bassi gli esterni per scelta tattica, è stata una decisione mia. Dobbiamo lavorare e migliorare, giocando partite vere e non affidandoci alle prove. Io devo cercare di tirare fuori il meglio, facendo delle scelte in base a come vedo i giocatori durante la settimana", ha dichiarato l'allenatore del Palermo intervenuto in mixed zone al termine del match.