LE PAGELLE DI CAMPOBASSO-PALERMO: Brunori top, Soleri suona la sveglia. Pelagotti…

DIFESA

Passo indietro sul piano del gioco con un Palermo che non riesce a trovare le giuste distanze tra i reparti e soffre troppo il Campobasso in fase difensiva. Brunori firma una doppietta e sfiora il tris con una grande giocata. Pelagotti buca l'intervento sul mancino non irresistibile di Pace. Male De Rose ed Odjer in mezzo al campo, Soleri subentra e propizia il gol del pari. Si rivede Silipo.

PELAGOTTI - 4,5 - Evidenti le responsabilità sul gol di Pace. Il diagonale del giocatore del Campobasso non è irresistibile e lui buca l'intervento in presa bassa in modo piuttosto goffo. Forse era coperto da un compagno nella circostanza, ma l'attenuante è piuttosto flebile.

BUTTARO - 5,5 - In seno al reparto difensivo è forse il più concreto e puntuale, ma anche lui va spesso in affanno sulle folate della compagine molisane. Prova a proporsi in sovrapposizione sul binario destro con intraprendenza e gamba, ma il suo piede non è di velluto.

SOMMA 5 - L'avvio è da incubo, complice una squadra troppo lunga e il disagio fisiologico legato alla lunga inattività. Sul primo gol di Emmausso è colpevole al pari di tutta la linea difensiva. Cresce alla distanza e si rende protagonista di un paio di provvidenziali diagonali in chiusura nella ripresa.

MARCONI 4,5 - In difficoltà fin dai primi minuti di gioco, liscia l'intervento e si fa beffare da Bontà che gli prende il tempo, ma il gol viene annullato per offside. Becca un cartellino giallo e va costantemente in crisi sulle ripartenze avversarie, complice anche una totale assenza di filtro in mezzo al campo. ( dal 76 Giron - s.v.)

PERROTTA 5 - Ha l'attenuante di essere costretto ad interpretare un ruolo, esterno basso a sinistra, che non gli è proprio. In affanno perenne sulle percussioni molisane sul suo out di competenza, prova a salvarsi con mestiere, ma non ha passo ed esplosività per ben figurare sulla fascia. Impacciato ed impreciso con la palla al piede.