Campobasso-Palermo 2-2: doppio Brunori evita il ko, i rosa non vanno oltre il pari

Un Palermo sfilacciato, arruffone e poco lucido non va oltre il pari a Campobasso. Doppietta di Brunori che evita la sconfitta, dubbi per un gol annullato ad Odjer sul punteggio di 1-1

PRIMO TEMPO - Palermo voglioso di cancellare scorie e rimpianti figli del pari interno contro l'ACR Messina, Il Campobasso guidato da Cudini è avversario assai ostico, ma la compagine di Silvio Baldini è in cerca del primo blitz esterno in stagione della nuova gestione tecnica.

Confermato il 4-2-3-1 come modulo di partenza, il Palermo presenta alcune novità in termini di interpreti nell'undici titolare. Pelagotti tra i pali, Buttaro e Perrotta esterni bassi, Somma sostituisce lo squalificato Lancini e fa coppia con Marconi nel cuore della retroguardia. Odjer e Damiani tandem di interni in zona nevralgica, Valente, Luperini e Felici a comporre il tridente offensivo a sostegno dell'unica punta Brunori.

L'avvio di gara del Palermo è contratto e timoroso, i rosa soffrono intensità e ritmo dei padroni di casa. Dopo un paio di giri d'orologio, Bontà incorna un cross da sinistra e batte Pelagotti, ma il gol viene istantaneamente annullato per la posizione di offside del numero sette molisano. La squadra di Baldini non trova equilibri e distanze tra i reparti e soffre visibilmente la pressione della formazione di Cudini. Tuttavia, grazie ad un guizzo da attaccante di razza di Brunori, lob dolcissimo a beffare il portiere su assist di De Rose, gli ospiti trovano il vantaggio.

L'episodio non incide un minimo sull'inerzia psicologica del match, poiché, in modo svagato ed ingenuo, il Palermo si fa bucare sull'asse Merkaj-Emmausso e subisce dopo sessanta secondi il gol del pari.

Le due squadre si fronteggiano a viso aperto ma non riescono e ricomporre densità e coesione ideali in fase di non possesso. Brunori rimedia un cartellino giallo, il Palermo continua ad essere lungo e sfilacciato, perde troppi duelli in mediana sulle seconde palle e rischia ogni qualvolta il Campobasso si distende in verticale. La formazione di Cudini è più reattiva ed intensa, ma altrettanto approssimativa ed imprecisa in fase di costruzione.

Odjer non trova la porta in torsione aerea su cross di Valente, Candellone incrocia troppo con il destro dai diciotto metri. Felici dosa un bel pallone per la testa di Valente anticipato in extremis sul secondo palo. Il primo tempo termina in parità.

SECONDO TEMPO - Baldini gioca subito la carta Silipo in luogo di Felici. Il gioiello scuola Roma entra con il piglio giusto nella contesa.

Il numero dieci rosa pennella una punizione a giro con il mancino che chiama alla prodezza il portiere molisano, sulla respinta corta Odjer schiaccia di testa e Zamarion interviene quando forse la sfera ha già oltrepassato la linea bianca. L'arbitro concede il gol, poi torna incredibilmente sui suoi passi e difatti annulla la rete ospite. Pace sfiora il vantaggio con un mancino che si alza sopra la traversa. Poco dopo, lo stesso Pace ci ritrova con un diagonale su cui Pelagotti buca l'intervento in presa bassa. Campobasso avanti e Baldini che cerca nuova linfa dalla panchina: Giron, Soleri e Floriano rilevano Marconi, Luperini e Valente.

Floriano verticalizza e ispira una giocata sontuosa di Brunori, controllo orientato con il tacco e destro a giro largo di un'inezia. Il Palermo si produce in forcing alla ricerca del pari: De Rose scheggia la traversa dalla media distanza dopo un'azione insistita di Silipo. Il pari arriva al minuto ottantacinque: Soleri salta l'uomo sull'out di destra e mette a rimorchio per il tap-in dell'implacabile Brunori.

Menni becca il secondo giallo e viene espulso. Palermo in superiorità numerica per l'ultimo scorcio di match. Non accade più nulla nel corso dei cinque minuti di recupero concessi dal direttore di gara: i rosanero non vanno oltre il pari contro l Campobasso di Cudini.