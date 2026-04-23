Palermo, solo Kane meglio di Pohjanpalo in Europa: con il finlandese sognare è un dovere

Il finlandese è sempre più vicino al trionfo del Premio Pablito con ventitre reti. Meglio di lui in Europa solo Harry Kane con trentuno gol in Bundesliga. Stagione perfetta per Pohjanpalo, e sognare la A con lui è un dovere.

⚽️ 23 aprile 2026 (modifica il 23 aprile 2026 | 08:32)

Di Giuseppe Donato

Altro campionato ai limiti della perfezione per Joel Pohjanpalo, che con ventitre reti siglate occupa il primato nella classifica dei marcatori della serie cadetta. Con ogni probabilità il Premio Pablito gli si verrà assegnato considerando che mancano solo tre giornate al termine del torneo e che, Adorante, occupante del secondo posto, è lontano sette firme dal finlandese. Decisiva la sua doppietta la scorsa settimana nella vittoria contro il Cesena che ha consentito al Palermo la matematica certezza del quarto posto e di mantenere qualche speranza, seppur minime, di raggiungere altre posizioni. Oltre alle reti in sè, il finlandese si è reso protagonista di una ottima prestazione, mostrando qualità e quantità, facendo salire la squadra e aiutando, quando necessario, la retroguardia. Prestazione che gli è stata riconosciuta anche dal popolare videogioco calcistico, FC, che l'ha inserito tra i calciatori migliori dell'ultima settimana.

La maggior parte dei punti conquistati dal Palermo sono merito di Joel Pohjanpalo che con le sue reti ha deciso diverse sfide, da quella contro il Sudtirol, a quelle contro Empoli e Cesena e tante altre. Anche le abilità da rifinitore non passano inosservate, infatti, il classe 1992 con sette assist, è tra i migliori assist man della categoria, secondo solo a Palumbo nel Palermo, che invece, ha assistito in dieci occasioni i compagni. Una stagione, dunque, perfetta, nel solco della precedente in cui, nonostante un'annata deludente dei rosanero, il finlandese, arrivando a gennaio, ha giocato un ruolo decisivo nella qualificazione ai playoff segnando nove gol.

Una spina sul fianco per gli avversari, che non possono permettersi in alcun modo di lasciargli spazio, anche il minimo, se desiderano non subire gol. In alcune sfide ha agito anche da invisibile ma andando anche in gol, segno che la sua presenza, anche quando non si nota, è decisiva. In Italia nessuno ha eguagliato il suo numero di reti, e nessuno ci si avvicina. In Europa, solo l’attaccante del Bayern Monaco, Harry“l’uragano”Kane, ha fatto meglio del finlandese: trentuno gol in Bundesliga. Ma tutto ciò non basta a Pohjanpalo per essere soddisfatto, come si evince chiaramente dalle sue dichiarazioni rilasciate nei canali ufficiali rosanero: "Senza la Serie A questi dati non valgono nulla". Obiettivo, che, con ogni probabilità, considerando le quattro lunghezze dal secondo posto, potrà essere raggiunto solo tramite i playoff, che non saranno di certo una passeggiata, anzi.

Ma Filippo Inzaghi, per ottenere la promozione in massima serie, può continuare ad affidarsi a Joel Pohjanpalo, alla ricerca dell’obiettivo Serie A per dare ancora più valore ai suoi numeri e chiudere nel migliore dei modi una stagione già straordinaria. Il finlandese rappresenta una garanzia sotto porta e un punto di riferimento imprescindibile per la squadra rosanero. Con ogni probabilità saranno i playoff a decretare il destino del Palermo, ma con un attaccante in questo stato di forma, sognare non è affatto proibito.