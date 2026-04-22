In trasferta con Mediagol: Reggiana – Palermo (Mapei Stadium – Città del Tricolore, guida breve per i tifosi)

La guida pratica di Mediagol per la trasferta perfetta. Ecco l'approfondimento della settimana

⚽️ 22 aprile 2026 (modifica il 22 aprile 2026 | 11:33)

Di Gaetano Armao

Penultima trasferta stagionale in terra emiliana per gli uomini guidati da mister Super Pippo Inzaghi che si apprestano ad affrontare la Reggiana al Mapei Stadium - Città del Tricolore.Ecco a voi la nostra guida realizzata per accompagnarvi in questa giornata di sport.

Storia del Mapei Stadium - Città del TricoloreIl Mapei Stadium - Città del Tricolore rappresenta uno dei capitoli più significativi dell'impiantistica sportiva italiana moderna. Costruito per conto della Reggiana a partire dall'agosto 1994 e ultimato ad aprile 1995, sorge in località Mancasale, a circa 2-3 chilometri dal centro di Reggio Emilia. Questo stadio ha l'onore di essere stato il primo esempio di stadio di proprietà di un club calcistico in Italia nel dopoguerra.

La Nascita dello StadioLa storia dell'impianto ebbe origine nel 1994, quando l'amministrazione cittadina, d'accordo con l'amministratore delegato della Reggiana Franco Dal Cin, decise di realizzare un nuovo stadio che avrebbe sostituito il vecchio Stadio Mirabello. Quest'ultimo, risalente agli anni '30, era situato nel centro città e causava grossi disagi ai residenti a causa della sua posizione logistica, oltre ad essere inadeguato per ospitare le partite di Serie A del club granata.

L'InaugurazioneL'agibilità dello stadio fu concessa ad aprile 1995 e il 15 aprile 1995 avvenne l'inaugurazione ufficiale con la partita Reggiana-Juventus, giocata davanti al pubblico delle grandi occasioni. Una volta completato, il "Giglio" presentava numerose innovazioni che solo in seguito sarebbero state adottate su larga scala dagli altri impianti italiani: all'ingresso erano stati infatti installati dei tornelli (tuttavia rimossi poco dopo), mentre all'interno era attivo un sistema di televisione a circuito chiuso. Le panchine erano riscaldate, dotate di telefono interno e display televisivo con moviola.Pochi mesi dopo l'inaugurazione, il 15 novembre 1995, fece il suo esordio allo stadio la Nazionale italiana, che sconfisse la Lituania per 4-0 in una gara valida per le qualificazioni ai Campionati Europei del 1996.

I Passaggi di ProprietàNel 2008 lo stadio fu sottoposto a lavori di ammodernamento per adeguarsi alle nuove disposizioni di legge sulla sicurezza negli stadi, con l'aggiunta di tornelli e pre-filtraggi agli ingressi. L'11 marzo 2012 lo stadio fu ufficialmente ribattezzato Stadio Città del Tricolore in omaggio al Primo Tricolore italiano nato a Reggio Emilia il 7 gennaio 1797 dai delegati della Repubblica Cispadana.Nel dicembre 2013, dopo un'asta pubblica, il Mapei (impresa titolare e principale sponsor del Sassuolo) acquisì la proprietà dello stadio, che assunse l'attuale denominazione Mapei Stadium - Città del Tricolore. Dal 2013 l'impianto ospita le partite casalinghe sia del Sassuolo che della Reggiana. La struttura è adibita anche alle gare interne di altre squadre: in passato ha ospitato il Carpi (stagione 2011-12) e l'Atalanta per le gare di Europa League.

Caratteristiche Tecniche:Lo stadio non ha pista d'atletica e presenta tutti posti a sedere, con entrambe le tribune sui lati lunghi del campo coperte. Una caratteristica particolare è la presenza di un fossato riempito d'acqua costruito tra il terreno di gioco e gli spalti per prevenire le invasioni di campo. L'acqua è fornita da un fiume vicino, e ci sono stati casi in cui tifosi annoiati sono stati visti pescare durante le partite!Nel novembre 2004 è stato costruito il centro commerciale "I Petali" all'interno della struttura dell'impianto, che ha portato la capienza effettiva dello stadio da 29.380 a circa 25.859 posti e modificato l'aspetto delle curve. Lo stadio è stato candidato al premio Stadium of the Year 2017.

Settori e CapienzaIl Mapei Stadium ha una capienza ufficiale di 21.525 posti a sedere, tutti coperti e numerati, suddivisi in 7 settori principali:Tribuna Nord (Settore Ospiti): 4.000 posti. È il settore riservato ai tifosi ospiti, situato nella parte nord dello stadio.Tribuna Sud: 5.000 posti. Settore destinato ai tifosi di casa della Reggiana e del Sassuolo.Tribuna Est: 6.573 posti (o 6.628 secondo alcune fonti). È il settore più capiente dello stadio, diviso in una zona centrale e in due zone laterali.Tribuna Ovest: 5.137 posti (o 5.179 secondo alcune fonti). In questo settore si trovano anche i palchi (192 posti in 32 palchi privati), la tribuna VIP autorità riservata agli sponsor (474-515 posti) e la tribuna stampa (108 posti, divisi in due settori nord e sud).Posti per diversamente abili: 64 posti dedicati, lato Tribuna Ovest, vicinissimo al terreno di gioco.

Il terreno di gioco ha dimensioni standard di 105 x 68 metri con manto erboso. Dato che lo stadio non è dotato di una pista d'atletica, tutti gli spalti si affacciano direttamente sul campo, offrendo un'ottima visibilità da tutti i settori.

Lo stadio dispone inoltre di 32 palchi riservati dotati di comfort, TV, riscaldamento, frigobar, servizi igienici e visuale privilegiata sul terreno di gioco, oltre a una zona dedicata a catering. La tribuna stampa conta 108 postazioni, e un'ampia zona mista suddivisa fra televisione, sala stampa e zona di scrittura per i giornalisti.

Previsioni Meteo per Venerdì 25 AprileLe previsioni meteo per venerdì 25 aprile 2026 a Reggio Emilia, indicano temperature gradevoli tipiche della primavera avanzata. Si prevede una temperatura massima intorno ai 20-23°C durante le ore pomeridiane dell'incontro (ore 15:00).

Come Raggiungere lo StadioLo stadio si trova in Piazzale Atleti Azzurri d'Italia 1, nella periferia settentrionale di Reggio Emilia, in località Mancasale, a circa 2-3 km a nord del centro città, in un'area poco abitata ma ben servita.

In AutoLo stadio è facilmente raggiungibile in automobile dall'Autostrada A1 Milano-Napoli, uscita Reggio Emilia. Dopo l'uscita bisogna seguire le indicazioni per il centro della città e poi quelle per Mancasale. Lo stadio si trova in posizione strategica vicino all'autostrada e alla stazione AV Mediopadana.

Nelle immediate vicinanze sono presenti diversi parcheggi di libera fruizione dai quali si può accedere comodamente all'area stadio. Il giorno della partita l'area immediatamente prospiciente lo stadio è interdetta al traffico, e l'accesso è consentito unicamente per i mezzi autorizzati o accreditati.

Il parcheggio riservato ai tifosi ospiti, adiacente allo stadio, è ubicato in via Felice Romano ed ha una capienza di 500 posti.

TrenoLo stadio è raggiungibile da entrambe le stazioni ferroviarie di Reggio Emilia:Stazione Centrale (Piazzale Marconi): è possibile raggiungere il Mapei Stadium a piedi (circa 20-25 minuti) o con la linea urbana 5 del servizio pubblico SETA.Stazione AV Mediopadana (Via Città del Tricolore): dalla stazione dell'alta velocità è possibile raggiungere l'impianto a piedi percorrendo via Gramsci (circa 10-15 minuti).

Reggio Emilia è ben collegata con Milano (circa 1 ora), Bologna (circa 30 minuti) e Parma (circa 20 minuti) tramite treni regionali e ad alta velocità.

AutobusL'impianto è raggiungibile anche grazie alla rete dei mezzi pubblici urbani gestita da SETA mediante la linea H denominata "Ospedale – Stazione FS – Park Stadio".

AereoL'aeroporto più vicino è quello di Bologna Guglielmo Marconi (BLQ), che dista circa 80 km (1 ora in auto) da Reggio Emilia.

Altri aeroporti nelle vicinanze sono Verona Valerio Catullo (circa 80 km) e Milano Linate/Malpensa (circa 150-180 km).

Scopri Reggio Emilia:

La Sala del Tricolore si trova all'interno del Palazzo del Comune di Reggio Emilia ed è un luogo di grande importanza storica per l'Italia. È proprio qui che il 7 gennaio 1797 nacque la bandiera nazionale italiana: i delegati della Repubblica Cispadana decisero di adottare come vessillo il tricolore verde, bianco e rosso.

Il Museo del Tricolore, che si trova nella medesima location e fa parte dei Musei Civici, ripercorre i fatti storici con cimeli napoleonici e risorgimentali.

La Basilica della Beata Vergine della Ghiara è uno dei più significativi luoghi di culto mariano in Italia e rappresenta uno dei capolavori del barocco emiliano.

Il Palazzo dei Musei è ospitato in quello che un tempo era un convento francescano e riunisce raccolte e collezioni dedicate a diversi ambiti.

Piazza Prampolini, più nota come Piazza Grande, è il fulcro della città.

Piazza Fontanesi è un vero e proprio salotto all'aperto.

Nelle vicinanze si trova la Galleria Parmeggiani.

Piatti e prodotti Tipici Imperdibili:

Il Parmigiano Reggiano è senz'altro il prodotto gastronomico più famoso.

L'Erbazzone (Scarpazzone) è una torta salata tipica.

Lo Gnocco Fritto è uno dei prodotti simbolo della gastronomia emiliana.

I Cappelletti in brodo sono una pasta ripiena tipica.

Il Lambrusco Reggiano DOC è il vino simbolo della zona.

Buona trasferta a tutti da Mediagol.