Infortunio Klinsmann, Ranocchia sui social: “Esprimo tutto il mio rammarico e la mia vicinanza”

Il centrocampista del Palermo, Filippo Ranocchia, autore del fallo che ha provocato l'infortunio di Jonathan Klinsmann, ha espresso la sua vicinanza allo statunitense tramite un messaggio pubblicato su Instagram: "Dopo quanto accaduto sabato, ho già avuto modo di esprimere personalmente a Klinsmann tutto il mio rammarico e la mia vicinanza. E di persona è certamente meglio che attraverso i social. Forza Jonathan, ti auguro il meglio"