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mediagol palermo Infortunio Klinsmann, Ranocchia sui social: “Esprimo tutto il mio rammarico e la mia vicinanza”

IL messaggio

Infortunio Klinsmann, Ranocchia sui social: “Esprimo tutto il mio rammarico e la mia vicinanza”

Palermo
Il messaggio pubblicato sui social del centrocampista dei rosanero
⚽️

Il centrocampista del Palermo, Filippo Ranocchia, autore del fallo che ha provocato l'infortunio di Jonathan Klinsmann, ha espresso la sua vicinanza allo statunitense tramite un messaggio pubblicato su Instagram: "Dopo quanto accaduto sabato, ho già avuto modo di esprimere personalmente a Klinsmann tutto il mio rammarico e la mia vicinanza. E di persona è certamente meglio che attraverso i social. Forza Jonathan, ti auguro il meglio"

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