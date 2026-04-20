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Il report

Palermo, riprendono gli allenamenti in vista della Reggiana

Palermo, riprendono gli allenamenti in vista della Reggiana - immagine 1
Seduta pomeridiana per la compagine di Inzaghi: la nota
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Il Palermo nel pomeriggio odierno ha ripreso gli allenamenti dopo la vittoria contro il Cesena di sabato.

IL REPORT

"È ripresa oggi pomeriggio a Torretta la preparazione del Palermo guidato da Filippo Inzaghi in vista della prossima gara esterna contro la Reggiana. I rosanero, dopo una fase di riscaldamento, hanno svolto un’esercitazione 9 vs 9 sul possesso palla. A seguire, i calciatori impegnati nella partita contro il Cesena hanno effettuato un lavoro aerobico, mentre il resto del gruppo ha alternato small sided games ad esercizi di corsa".

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