Palermo, riprendono gli allenamenti in vista della Reggiana

"È ripresa oggi pomeriggio a Torretta la preparazione del Palermo guidato da Filippo Inzaghi in vista della prossima gara esterna contro la Reggiana. I rosanero, dopo una fase di riscaldamento, hanno svolto un’esercitazione 9 vs 9 sul possesso palla. A seguire, i calciatori impegnati nella partita contro il Cesena hanno effettuato un lavoro aerobico, mentre il resto del gruppo ha alternato small sided games ad esercizi di corsa".