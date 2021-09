Palermo, Silipo show contro il Campobasso: l’ex Roma si prende la scena

Il Palermo torna a vincere dopo un mese esatto dal successo contro il Latina: Andrea Silipo tra i protagonisti

Il Palermo di Giacomo Filippi ritrova la vittoria contro il Campobasso : tre a uno il risultato finale maturato ieri pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera" nella sfida valevole per la sesta giornata del campionato di Serie C-Girone C.

Tra i protagonisti del match, l'attaccante classe 2001 Andrea Silipo, autore di un gol di pregevole fattura - tiro di prima di sinistro che non lascia scampo al portiere avversario - e di una prestazione che non è certamente passata inosservata: "Sono molto contento perchè finalmente è arrivato il gol. Mi sto allenando bene da inizio stagione e mi sento bene fisicamente, ci vuole del tempo per inserirsi al meglio nei meccanismi della squadra. Il mister mi ha chiesto di giocare libero di testa e di aiutare la squadra in fase di non possesso. Abbiamo una rosa importante con giocatori forti, sono sicuro che continueremo così alla grande. Vincere era la cosa più importante. Dedica? Va alla mia ragazza e alla mia famiglia, l'esultanza particolare con Doda è perchè siamo molto amici", ha dichiarato il numero 10 rosanero intervenuto in mixed zone.