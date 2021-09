Serie C (girone C), 6a giornata: Bari e Monopoli ok, stop Taranto. Risultati e classifica

I risultati relativi alla sesta giornata del campionato di Serie C (girone C) con tanto di classifica aggiornata

Sesta giornata del campionato di Serie C (girone C). Il Palermo ritrova il successo superando col brivido per 3-1 il Campobasso, vince ancora in trasferta il Bari che doma 2-0 l'ACR Messina. Tris esterno per il Foggia che surclassa la FidelisAndria, tre punti anche per Juve Stabia (0-1 a Latina) e Monopoli (2-0) nella sfida casalinga contro il Picerno. Giocheranno le proprie gare nella giornata di giovedì sia Catania che Catanzaro.