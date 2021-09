Palermo-Campobasso 3-1: Silipo show e bis Valente. Ripresa shock, Brunori la chiude

Altro orpello balistico di Silipo, altra giocata intelligente e concreta di Soleri, Floriano che spreca una ghiotta chance, Valente che rispolvera il destro a giro per il raddoppio. Il Palermo ha letteralmente imperversato nel primo quaero di match su un Campobasso fin troppo audace e temerario nel suo 4-3-3, tutto pareva funzionare alla perfezione in entrambe le fasi di gioco. Silipo ha conciliato virtuosismi e concretezza, saltando avversari in serie, elevando tasso di creatività e cifra tecnica in rinfinitura, mostrando piglio ed intensità ideali, ergendosi ad assoluto protagonista nella sua prima uscita da titolare della stagione in campionato.

Tuttavia, Il Palermo ha incredibilmente rimesso in partita un avversario in palese difficoltà. Puntuale arriva la solita amnesia difensiva, sul gol di Rossetti Lancini si fa saltare con estrema facilità, Marconi chiude in ritardo, Pelagotti è a dir poco rivedibile sulla conclusione del numero nover di Cudini. Ancor più grave l'ingenuità di Odjer, che si fa espellere per un eccesso di foga, entrata scomposta in zona nevralgica su un avversario, vanificando la superiorità numerica della sua squadra. L'ex Trapani macchia parzialmente una buona prestazione con un fallo, probabilmente evitabile, che gli costerà la squalifica in un momento in cui stava scalando le gerarchie tecniche di Filippi. Il tecnico rosanero, che aveva già inserito Dall'Oglio e Doda per Luperini ed Almici, ha optato per l'ennesimo repentino doppio cambio, con De Rose e Brunori che hanno rilevato Silipo e Floriano.