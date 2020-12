Palermo, si svuota l’infermeria: Boscaglia ritrova Santana e Corrado, ai box il solo Almici

Il Palermo svuota l’infermeria, l’unico infortunato resta infatti Alberto Almici.

La buona notizia della settimana per Boscaglia & Co è senz’altro il recupero di Mario Alberto Santana che ha ricominciato a correre con la squadra anche se al momento si sta dedicando a delle sedute personalizzate. La lista dei calciatori indisponibili, come scrive l’edizione odierna de ‘Il Giornale di Sicilia’, si è praticamente azzerata eccezion fatta per il lungo-degente Almici. Da quale giorno, infatti. è tornato in gruppo anche Marong che ha svolto diversi allenamenti con la squadra partecipando anche alle sfide in famiglia. Il parziale rientro di Santana fa sorridere Boscaglia che in ogni caso non lo potrà avere fin da subito tra i convocati, l’argentino tornerà in campo pian piano dopo i tanti giorni di stop. Considerando che la carta d’identità non è più quella di una volta, Santana non dovrà affrettare troppo i tempi per il rientro in campo. Lì dove il tecnico gelese lo ha sempre schierato in questa prima parte di stagione sebbene non da titolare, poi da quel Palermo–Turris l’oscurità. Ha ricominciato ad allenarsi anche il terzino Corrado, il classe ’00 dovrebbe rientrare nella sfida di domenica contro la Casertana.

