Palermo, serve invertire la rotta: le statistiche non sorridono a Boscaglia, l’ultima volta nel 1997/98

Il ruolino di marcia del Palermo nelle prime 13 gare di campionato non è confortante.

I rosanero contano quattro vittorie, quattro pareggi e cinque sconfitte. I numeri di certo non sorridono agli uomini di Roberto Boscaglia che se dovessero guardare le statistiche passato sicuramente non starebbero troppo tranquilli. Infatti, come scrive l’edizione odierna de ‘Il Giornale di Sicilia’, l’ultima volta che il Palermo perse così tante partite dopo 13 giornate subì la retrocessione in Serie C2. Correva la stagione 1997/98 quando i Rosa persero i play-out contro la Battipagliese, la fortuna però in quel caso sorrise visto che i rosanero furono ripescati a causa del fallimento dell’Ischia Isolaverde. Il rendimento del Palermo al momento risulta essere la “peggiore versione di una squadra rosanero tra i professionisti”.

La sconfitta di Foggia, come già ribadito, ha fatto sì che il Palermo arrivasse a cinque sconfitte nelle prime tredici uscite e che eguagliasse le statistiche di quella stagione tutt’altro che positiva. Una delle fortune che stanno accompagno i ragazzi di mister Boscaglia è la modifica del regolamento da qualche anno a questa parte. Le squadre che accedono ai play-off, infatti, sono largamente aumentate trasformandosi in otto. La prima posizione è pura utopia visti i 20 punti di distacco dalla capolista Ternana, l’obiettivo resta il quinto posto che finora è occupato dall’Avellino e dista cinque lunghezze.