Palermo, si riparte dallo zoccolo duro: Masciangelo ai saluti, nodo Sassuolo per Sala

Passando alla zona nevralgica, il Palermo FC con ogni probabilità confermerà Jacopo Segre, Broh e Claudio Gomes. Due figure come Stulac e Saric, che non sono riuscite ad esprimersi al meglio nell'appena terminato campionato cadetto, sono indirizzate verso la riconferma e per ritagliarsi uno spazio da protagonisti nella squadra rosanero che verrà. In attacco oltre a capitan Brunori si ripartirà con Soleri e Di Mariano che già ha ripreso a lavorare per essere a disposizione in occasione del ritiro.