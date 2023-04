Palermo, si ferma Aurelio. Corini rivede Sala sull’out di sinistra per il Benevento

Corini può contare sul difensore arrivato dal Sassuolo in questo rush finale

Giuseppe Aurelio si è fermato e non prenderà parte al prossimo impegno del Palermo contro il Benevento, in programma il prossimo sabato 22 aprile alle 16:15 al "Renzo Barbera" . Il laterale arrivato a gennaio dal Pontedera ha rimediato una lesione di primo grado al vasto laterale della coscia destra che lo costringerà a restare fermo ai box e sarà rivalutato per la successiva trasferta di Como.