Palermo, seduta mattutina in vista del Benevento: si ferma Aurelio. Il report

Cattive notizie per il Palermo di Eugenio Corini, alle prese con un nuovo stop. Si tratta di Giuseppe Aurelio, sottoposto ad indagini strumentali in mattinata, che hanno evidenziato una lesione di primo grado al vasto laterale della coscia destra. Il calciatore, fa sapere il club, ha già iniziato il percorso fisioterapico del caso. Ciò che è certo è che l'esterno salterà il prossimo impegno dei rosanero contro il Benevento in programma sabato pomeriggio al "Renzo Barbera".