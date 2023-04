Palermo, verso Benevento: centrocampo deludente, Corini e le possibili opzioni

Il Palermo sfiderà il Benevento sabato 22 aprile alle ore 14.00 al 'Renzo Barbera'

"Palermo – I «titolarissimi» o qualche vice? In mediana può partire il valzer". Questo il titolo dell'articolo in apertura dell'edizione odierna del Giornale di Sicilia che punta i riflettori sulla preparazione del Palermo all'ostica sfida contro il Benevento in programma sabato 22 aprile alle 14.00 al 'Renzo Barbera' ed in particolare sulle possibili scelte di formazione.

La formazione di Eugenio Corini, nelle ultime due uscite contro Venezia e Cosenza, ha schierato lo stesso centrocampo, composto da Claudio Gomes nelle vesti di playmaker davanti alla difesa e Dario Saric e Valerio Verre come intermedi avanzati. Scelte che, secondo quanto sottolineato dal quotidiano locale, non hanno pagato in termini di performance. Piede educato, rapidità d'esecuzione e di pensiero, sopraffina visione di gioco, l'ex Sampdoria rappresenta un profilo di alto lignaggio per gli attuali standard del campionato di Serie B ma ultimamente è riuscito ad incidere poco. Il bosniaco è una mezz'ala eclettica e polivalente che abbina dinamismo e qualità. Rapidità, buona tecnica individuale, abile negli inserimenti offensivi e spiccata propensione alla rifinitura. Tutte caratteristiche che nella sua esperienza a tinte rosanero si sono viste con discontinuità e poca concretezza. Ultimo, non per importanza, il regista prelevato dal Manchester City nella sessione estiva di calciomercato, il quale è parso un po' appannato nelle ultime uscite, mancando in diverse fasi del gioco.

Dunque, ecco che Corini in vista del secondo crocevia valevole per la corsa ai playoff, potrebbe pensare di mischiare le carte in zona nevralgica ed inserire pedine più fresche che possano garantire in termini di prestazione qualcosa in più rispetto ai precedenti tre. A scalpitare per una maglia da titolare sono: Samuele Damiani, Jacopo Segre e Jeremy Broh. Le scelte del mister di Bagnolo Mella si scopriranno il 22 aprile, poco prima del fischio d'inizio della partita tra Palermo e Benevento, ma come sottolineato dal quotidiano, la formazione rosanero ha diverse variabili, soprattutto in mezzo al campo.