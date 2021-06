Palermo, sfuma Marotta: l’attaccante firma per il Modena, adesso si punta Gliozzi

I rosanero devono rinunciare ad Alessandro Marotta, passato al Modena, ma puntano forte su Gliozzi del Monza

Il Palermo dovrà rinunciare all'acquisto di Alessandro Marotta che dalla Juve Stabia si è trasferito al Modena. I rosanero puntavano forte sul centravanti ex anche del Vicenza per sostituire al meglio Lorenzo Lucca che nelle prossime settimane lascerà certamente la Sicilia. Intanto Marotta ha raggiunto l'accordo con i 'Canarini' e nelle prossime ore sosterrà le visite mediche prima di firmare un contratto con il club emiliano. La dirigenza rosanero adesso dovrà cambiare obiettivi e, come scrive l'edizione odierna de 'Il Giornale di Sicilia', avrebbe messo gli occhi su Gliozzi del Monza che al Cosenza nella scorsa stagione ha totalizzato 37 presenze e e 7 gol. Ci sono anche le idee Manconi (Albinoleffe) e Cianci (Teramo), su quest'ultimo il Sassuolo potrebbe esercitare il diritto di riacquisto e girarlo al Palermo come contropartita nel futuro affare Lucca.