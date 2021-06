Palermo, le mosse di Filippi: fasce ok, attacco da rifare e occhio alla difesa

Il Palermo si proietta al ritiro di San Gregorio Magno che anticiperà l'inizio della nuova stagione di Serie C

In porta c'è la conferma di Alberto Pelagotti che è alla ricerca di un secondo con un pò d'esperienza e che possa sostituirlo in caso di assenza, al momento si aggregheranno i due giovani Matranga e Faraone. In difesa la situazione è differente con diversi giocatori in scadenza e alcuni di questi pronti a lasciare. Se Accardi e Lancini dovrebbero restare nonostante il mancato prolungamento, non sarà così per Marconi che in caso non rinnovasse potrebbe lasciare i rosanero. Vicino all'addio Michele Somma a causa di uno stipendio troppo oneroso, si insiste per rinnovare l'accordo a Marong e Peretti. Sulla fasce mister Filippi può considerarsi completo: Doda e Almici a destra mentre Valente e il neo acquisto Giron sulla sinistra per quanto al momento su quella fascia ci sia anche Crivello che però non rientra nei piani della società. A centrocampo confermati in blocco Luperini, De Rose, Odjer e Broh, l'unico che si svincolerà sarà Malaury Martin che potrebbe anche non essere rimpiazzato. In avanti, scrive l'edizione odierna de 'Il Giornale di Sicilia': «Floriano e Silipo sì, Kanoute con ogni probabilità pure, Saraniti... nì. Il centravanti palermitano ha ancora un anno di contratto, ma è cercato dalla Vibonese... E Lucca? Probabile che il 19 luglio sia già un ex rosanero. In ogni caso, per quella data avrà recuperato dal problema al ginocchio».