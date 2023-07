Palermo, senti Tedino: “Desplanches sposta gli equilibri, da prendere al volo”

"Desplanches? Un ragazzo di talento e personalità. Ha un gran senso del dovere, lo definirei uno stakanovista. Tecnicamente sa leggere bene le situazioni e anche con i piedi è piuttosto bravo. In questo ricorda Pigliacelli. A Vicenza non giocava, noi ci abbiamo creduto. Man mano ha acquisito sicurezza e nel girone di ritorno è venuto fuori alla grande. Non mi ha sorpreso la sua performance al Mondiale Under 20, Sebastiano sposta gli equilibri, è più maturo della sua età, come ha dimostrato con la Nazionale, affrontando con freddezza partite difficili e stadi con 40 mila persone. Un affare per il Palermo? Non conosco la trattativa o le cifre. Dipendesse da me, lo prenderei al volo. Non so se farà il primo, il secondo o il terzo: dico solo che Sebastiano non si pone limiti e qualsiasi cosa riuscisse a fare, a prescindere dalla piazza o dalla categoria, non ne sarei sorpreso. Ha l’entusiasmo giusto e qualità non indifferenti considerato che stiamo parlando di un 2003".