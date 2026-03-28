Palermo, sei finali per inseguire il sogno: necessario sfatare anche un tabù

La settimana di sosta sta permettendo al Palermo di ricaricare le energie e di prepararsi al meglio delle proprie possibilità ad un finale di stagione avvincente con la lotta, esistente da inizio annata, per la promozione diretta con Frosinone , Venezia e Monza pronta a decretare due vincitori. La compagine di Inzaghi , piazzata al quarto posto e distante quattro lunghezze dal secondo, nelle prossime sei sfide dovrà necessariamente non sbagliare per poter sperare nel "sogno", definito così dal tecnico in diverse occasioni. Il margine di errore è minimo, quasi assente: anche solo un pareggio, o una sconfitta potrebbe compromettere in maniera chiara ed evidente questa battaglia serrata.

Il calendario, però, non è dalla parte dei rosanero: le prossime sei avversarie sono compagini ostiche e in lotta per obiettivi concreti. L'Avellino, sfidante del Palermo nella giornata di Pasqua, proviene da un periodo di forma eccelsa con nove punti nelle ultime quattro gare e ha possibilità concrete di accedere alla lotteria dei playoff (quattro lunghezze dal Cesena ottavo) e, in tal senso, la gara del Barbera, rappresenta per la formazione di Ballardini una sfida di assoluta importanza per poter ancora sperare. Dunque, se all'apparenza potrebbe considerarsi una partita alla portata dei siciliani con il campo e il tifo dalla propria parte, nella realtà dei fatti non è così. In seguito ad essa, il Palermo farà visita a una delle contendenti, il Frosinone, in una gara che si preannuncia praticamente decisiva: sarà necessario non perdere per non tirarsi fuori dalla corsa. Le restanti quattro avversarie saranno il Cesena, in casa, attualmente ottavo e in lotta per mantenere la posizione nei playoff; la Reggiana, in trasferta, diciottesima e quindi impegnata nella lotta per la salvezza; il Catanzaro, in casa, attualmente quinto, protagonista di un ottimo campionato; e infine il Venezia, in trasferta, all’ultima giornata, diretto concorrente per la promozione, ma che potrebbe già aver conquistato un posto in Serie A a quel punto della stagione. Un calendario, dunque, complicatissimo, per la compagine di Inzaghi che dovrà assolutamente mostrare tutta la sua forza.