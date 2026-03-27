Palermo, Peda: “Da bambino mi dissero di avere il diabete, non mi sono mai arreso. Inzaghi? Crede molto in me”

Le parole del centrale polacco

⚽️ 27 marzo 2026 (modifica il 27 marzo 2026 | 16:43)

Patryk Peda, centrale del Palermo, ha rilasciato delle dichiarazioni a Goal.com:

Sul diabete e la sua esperienza personale — “Da bambino mi diagnosticarono il diabete di tipo 1. All’inizio è stato difficile, anche perché non capivo bene la situazione, ma percepivo la preoccupazione della mia famiglia. Un medico disse ai miei genitori che non avrei potuto giocare a calcio.

Io, però, non mi sono mai arreso. Ho sempre pensato che il diabete non dovesse rovinarmi la vita. Si può fare tutto: bisogna controllarsi, conoscere il proprio corpo ed essere attenti.

Uso un sensore per monitorare la glicemia e prendo l’insulina più volte al giorno. Prima delle partite tengo la glicemia un po’ più alta per stare tranquillo e mi controllo anche durante l’intervallo.

Il diabete non è qualcosa che ti aiuta, ma può spingerti mentalmente: ti insegna a conoscere meglio te stesso. La chiave è non chiudersi e continuare a fare ciò che si ama.”

Il messaggio — “Non voglio vedere persone che si isolano o pensano che il diabete rovini la vita. So che non è facile, ma la vita è una e bisogna andare avanti, provando a fare ciò che si preferisce.”

Il Palermo e la stagione — “Sono felicissimo di stare al Palermo: abbiamo un grande gruppo e un allenatore che crede in noi. Quest’anno sto giocando molto, sono titolare e sono contento.

Quando un allenatore ti dà fiducia, ti fa sentire subito tranquillo. Dopo il prestito volevo dimostrare il mio valore e ora voglio ripagare la fiducia.”

Obiettivi e futuro — “Il mio obiettivo è arrivare più in alto possibile con il Palermo e riportare entusiasmo ai tifosi.

Mi piacerebbe tornare in Nazionale e anche trasmettere alle persone il mio messaggio: che si può fare tanto anche con il diabete.”