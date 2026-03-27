Palermo, Ranocchia: “Siamo pronti per le ultime sei, sono tutte come finali. Avellino? Partita difficile”

Le parole del centrocampista dei rosanero

⚽️ 27 marzo 2026 (modifica il 27 marzo 2026 | 10:17)

Filippo Ranocchia ha rilasciato qualche dichiarazione al Giornale di Sicilia:

Sullo sprint finale

«Contro il Padova è stata una vittoria sofferta dopo l’espulsione, ma ci siamo compattati, non abbiamo mollato niente, ci siamo difesi molto bene, abbiamo sofferto poco e alla fine è stato premiato il coraggio, oltre alla voglia di vincere che ci contraddistingue da tutto il campionato. È un segnale sia per noi stessi che per tutto l’ambiente, di grande carica in vista di questo sprint finale. Siamo pronti e determinati per queste ultime sei partite.»

Il valore del collettivo

«Tutta la squadra sta facendo un grandissimo campionato, poi è chiaro che i singoli ne risentono in positivo.»

L’episodio dell’intervallo e la mentalità del gruppo

«Ci siamo guardati un attimo e ci siamo detti che comunque dovevamo vincerla, anche se eravamo in uno in meno. Questo fa capire la mentalità che si è creata quest’anno.»

Il ruolo di Bani nello spogliatoio

«Matti è un grande leader sia dentro che fuori dal campo, ma soprattutto in campo ci trasmette grande sicurezza dietro e leadership. Oltre a lui ci sono anche altri giocatori di esperienza, ma è chiaro che un perno al centro della difesa come lui per noi è molto importante.»

La sfida contro l’Avellino

«In Serie B non credo ci sia una posizione tranquilla: basta una partita per andare giù e viceversa. Con l’Avellino sarà sicuramente una partita difficile, un po’ come tutte, e speriamo di continuare soprattutto il nostro cammino in casa, che quest’anno ci sta dando molti frutti.»

La lotta al vertice

«Quello di quest’anno è un campionato unico, credo che quattro squadre che vadano così forte non ci siano mai state negli ultimi anni. Dobbiamo adattarci e pensare a ogni partita come se fosse una finale. Poi è chiaro che una speranza che le altre rallentino magari c’è…»