Il Palermo ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida odierna contro la Sampdoria. Con il ritorno di Emanuel Gyasi, e di Samuel Giovane, Filippo Inzaghi avrà a disposizione l'intero organico.
I CONVOCATI
Palermo-Sampdoria, i convocati di Inzaghi: tornano Gyasi e Giovane
L'allenatore dei rosanero avrà a disposizione l'intero organico per il match odierno contro la Sampdoria
1 Gomis
3 Augello
5 Palumbo
6 Gomes
8 Segre
9 Brunori
10 Ranocchia
11 Gyasi
13 Bani
14 Vasic
17 Giovane
19 Bereszynski
20 Pohjanpalo
21 Le Douaron
22 Bardi
23 Diakité
27 Pierozzi
28 Blin
29 Peda
31 Corona
32 Ceccaroni
66 Joronen
72 Veroli
