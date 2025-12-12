Palermo-Sampdoria, i convocati di Inzaghi: tornano Gyasi e Giovane

L'allenatore dei rosanero avrà a disposizione l'intero organico per il match odierno contro la Sampdoria

Il Palermo ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida odierna contro la Sampdoria. Con il ritorno di Emanuel Gyasi, e di Samuel Giovane, Filippo Inzaghi avrà a disposizione l'intero organico.