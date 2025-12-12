mediagol palermo Palermo-Sampdoria, i convocati di Inzaghi: tornano Gyasi e Giovane

Palermo-Sampdoria, i convocati di Inzaghi: tornano Gyasi e Giovane

L'allenatore dei rosanero avrà a disposizione l'intero organico per il match odierno contro la Sampdoria
Il Palermo ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida odierna contro la Sampdoria. Con il ritorno di Emanuel Gyasi, e di Samuel Giovane, Filippo Inzaghi avrà a disposizione l'intero organico.

1 Gomis

3 Augello

5 Palumbo

6 Gomes

8 Segre

9 Brunori

10 Ranocchia

11 Gyasi

13 Bani

14 Vasic

17 Giovane

19 Bereszynski

20 Pohjanpalo

21 Le Douaron

22 Bardi

23 Diakité

27 Pierozzi

28 Blin

29 Peda

31 Corona

32 Ceccaroni

66 Joronen

72 Veroli

