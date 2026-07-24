Ai dettagli la trattativa con l'Hellas Verona.

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Mattia Compagnon, dopo essere stato accostato al Palermo svariate volte nel mercato corrente, vestirà, con ogni probabilità, la maglia dell'Hellas Verona. Infatti, secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, sarebbe ai dettagli la trattativa che porterebbe il classe 2001 agli scaligeri con la formula del prestito con obbligo di riscatto dal Venezia.

Dopo il mancato arrivo di Rao, che andrà al Pisa, sfuma un altro obiettivo per il Palermo.

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