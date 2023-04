Palermo, Sala trova il gol contro il Benevento: il laterale mancino punta al rinnovo

“Palermo, Sala non si accontenta di un gol: adesso vuole anche il rinnovo” . Questo il titolo in apertura dell'edizione odierna della Giornale di Sicilia che punta i riflettori sul pareggio del Palermo contro il Benevento per 1-1 nel trentaquattresimo turno di Serie B .

Dopo l'arrivo di Aurelio e l'infortunio, Marco ha trovato sempre meno spazio, fino al rilancio nell'ultimo turno di Serie B. Un ritorno dal primo minuto che gli ha sorriso, e che adesso gli apre davanti nuovi felici orizzonti. Sala essendo in prestito, sarà oggetto di valutazione al termine della stagione, con Leandro Rinaudo a capo della giuria. Il direttore sportivo del club targato City Football Group, insieme al corpo tecnico, dovrà stabilire il futuro del classe 99', dimostratosi in questa stagione, elemento valido per la categoria. "D’altronde, è stato lo stesso Corini a sottolineare questo aspetto: «Si meritava il gol, soprattutto per come è arrivato. Su quel secondo palo da attaccare ci abbiamo lavorato tutto l’anno». Un ritrovato e «nuovo» Sala, che può diventare un’arma in più per questo finale di stagione. In attesa di un rinnovo che potrebbe arrivare presto. Questa la chiosa del noto quotidiano siciliano.