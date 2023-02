RADIOMEDIAGOL: ALLE 14:45 OSPITE L’ESTERNO DEL PALERMO MARCO SALA

Aggiornamenti sul Palermo FC e sul panorama calcistico nazionale in diretta televisiva in tutta la Sicilia su Sestarete TV, canale 81 del digitale terrestre, ed in streaming sui nostri canali social di riferimento Facebook , YouTube , Twitch e sul nostro portale www.mediagol.it.

In studio il vice direttore di Mediagol.it Leandro Ficarra e la giornalista Noemi Cusano. Ospite il numero 3 del Palermo, Marco Sala. Corsa fluida, capacità propulsiva e mancino educato, ago della bilancia sulla corsia di sinistra dello scacchiere di Corini. La sua duttilità sul piano tattico costituisce una risorsa preziosa, bravo ad agire sia da quarto basso, sia da quinto alto in un 3-5-2. Il laterale è una di quelle pedine in organico che consente al tecnico di cambiare pelle alla squadra in corso d'opera. Ordinato in copertura, lineare nel fraseggio, intraprendente in fase di spinta. Tanti cross ed un rendimento in costante crescita parallelamente all'evoluzione della squadra. Diversi i temi trattati da Marco Sala, che si sta ritagliando consenso ed un ruolo di rilievo dopo un avvio di stagione complicato, complici alcuni problemi fisici che lo hanno costretto per qualche settimana ai box.