Palermo, rompete le righe amaro: rosanero in vacanza, per molti è un addio

Zero sorrisi per Vido e Bettella, tra i giocatori più deludenti dell'intera stagione. Sono sfilati via rapidamente in molti, come Nedelcearu, Mateju, Broh e Gomes, pronto a tornare in Francia per le vacanze. Ma anche Stulac e Saric, apparso scuro in volto. "Così sono stati i beniamini della vecchia guardia a provare a sdrammatizzare. Come Samuele Massolo, il secondo portiere, eroe dei play- off dell’anno scorso, che quest’anno non è mai sceso in campo", prosegue il noto quotidiano. Poi Soleri, Valente, Brunori e Segre hanno scattato qualche foto con i tifosi.