Palermo, summit Corini-dirigenza: idea tattica, obiettivi sul mercato e monte ingaggi

Si avvicina il vertice tra Corini e la società per stabilire i piani per la prossima stagione agonistica in cui il Palermo sarà chiamato a recitare un ruolo da protagonista.

"Il Palermo del futuro comincerà a prendere forma in questo fine settimana, almeno nelle linee programmatiche. C’è un summit previsto nel weekend in cui verranno gettate le basi per la prossima stagione", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "La Gazzetta dello Sport" che punta i fari sulla squadra che continuerà a essere allenata da Eugenio Corini.

A una settimana esatta dal pareggio contro il Brescia che ha posto fine alla stagione del Palermo, il club di viale del Fante non perde tempo ed è già al lavoro per farsi trovare pronto ai nastri di partenza della prossima Serie B. Nel weekend ci sarà, dunque, un confronto tra dirigenti e allenatore, tra il d.s. Rinaudo, il consulente tecnico del City Group Bigon e Corini, nel quale si farà il punto sul modus operandi per rinforzare l’organico. Sarà importante avere le idee chiare anche da un punto di vista tattico in modo da individuare i ruoli in cui serviranno rinforzi di un certo spessore.