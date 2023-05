Fallimento U.S. Città di Palermo: Tribunale condanna Lucchesi e De Angeli al risarcimento

Il fallimento dell'U.S. Città di Palermo targato Arkus Network ha lasciato in dote significativi strascichi giudiziari. Arriva infatti la sentenza della Quarta sezione del Tribunale civile di Palermo, in composizione monocratica nella persona del giudice Floriana Lupo, che ha condannato l’ex Direttore generale del club, Fabrizio Lucchesi, e l’ex amministratrice, nonché ex detentrice delle quote del club di Viale del Fante, Daniela De Angeli, alla restituzione di alcune somme di denaro (rispettivamente 32.000 e 22.000 euro unitamente ad interessi legali e alle spese di contenzioso), ricevute quattro anni fa dalla U.S. Città di Palermo. Somme elargite all'epoca dei fatti che erano state contestate dalla Curatela Fallimentare in quanto non autorizzate dagli organi della procedura.