Palermo, ripresa verso il Bari: out Giron e Luperini, Baldini pensa ai sostituti

La squadra allenata da Silvio Baldini avrà due settimane di tempo per preparare il big match contro il Bari già promosso in Serie B

Archiviato il convincente successo di Monopoli , il Palermo di Silvio Baldini avrà ben due settimane di tempo per preparare la sfida che potrebbe valere il secondo posto. I rosanero giocheranno, infatti, il prossimo 24 aprile sul terreno di gioco dello stadio San Nicola di Bari . Sulla strada di Brunori e compagni ci sarà la squadra di Michele Mignani , già promossa in Serie B con ben tre turni d'anticipo.

I due che, però, saranno costretti a saltare il big match valido per l'ultima giornata del Girone C di Serie C sono Gregorio Luperini e Maxime Giron, stoppati dal giudice sportivo dopo i cartellini gialli rimediati contro il Monopoli di Colombo. Baldini avrà tempo per pensare ai sostituti anche se il naturale ricambio sul binario mancino è rappresentato da Roberto Crivello, mentre sulla trequarti l'ex allenatore dell'Empoli potrebbe sbizzarrirsi con diverse soluzioni come uno tra Fella e Silipo. Nel frattempo, la squadra tornerà in campo questo pomeriggio allo Sport Village di Tommaso Natale. Seguiranno ulteriori aggiornamenti...