Serie C, il Giudice Sportivo multa Palermo e Messina. Luperini e Giron squalificati

Luperini e Giron saltano la trasferta al "San Nicola" di Bari per squalifica. Il Palermo ha ricevuto una multa a causa di alcuni tifosi rosa

Nel girone C di Serie C, il Giudice Sportivo ha multato il Palermo F.C. a causa della condotta di alcuni tifosi rosanero presenti nel settore ospiti in occasione del match contro il Monopoli. I calciatori Gregorio Luperini e Maxime Giron, invece, hanno ricevuto un cartellino giallo da diffidati e pertanto non saranno arruolabili in vista della gara contro il Bari. Questo il comunicato:

GIUDICE SPORTIVO

SOCIETA’

AMMENDA

€ 1000 ACR MESSINA A) per avere i suoi sostenitori presenti in curva sud intonato cori oltraggiosi nei confronti dei tifosi avversari: 1- all’ingresso della tifoseria del Taranto nel settore loro riservato per cinque volte, alle ore 14,20 circa; 2- dopo un paio di minuti, alle 14,22 circa, per una ventina di secondi; 3- ad inizio gara per sei volte; 4- al 29°minuto ed al 30°minuto circa del secondo tempo per una trentina di secondi; B) per avere (otto) persone non autorizzate, ma riferibili alla Società, fatto accesso sul terreno di gioco in corrispondenza dell’inizio della gara, percorrendo il bordo campo e accedendo alla tribuna dalla porta ivi posizionata; C) per avere (due) persone non autorizzate, ma riferibili alla Società, fatto accesso sul terreno di gioco al 45°minuto circa del primo tempo, percorrendo il bordo campo e accedendo alla tribuna dalla porta ivi posizionata. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti. (r. proc. fed., r.c.c.).

€ 500 TARANTO per avere i suoi sostenitori, presenti nel settore ospiti loro riservato, intonato cori oltraggiosi e comportanti denigrazione e offesa per motivi di origine territoriale nei confronti dei tifosi avversari: 1- ad inizio gara per circa venti secondi, replicando ai cori rivolti nei loro confronti dalla tifoseria messinese; 2- al 31°minuto circa per sette volte; 3 – durante l’intervallo per circa trenta secondi; 4 – al 75°minuto circa per tre volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e valutate le modalità complessive dei fatti, in particolare i cori intonati dai tifosi avversari prima di quelli in esame (r.proc. fed., r.c.c.).

€ 300 PALERMO per avere i suoi sostenitori, presenti nel settore loro riservato, fra il 46° ed il 48°minuto del secondo tempo, intonato tre cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine ripetendoli più volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed, r. c.c.).

€ 200 JUVE STABIA per avere alcuni ragazzi (in apparenza minorenni e nel numero di sette) fatto accesso sul terreno di gioco al termine della gara. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti. (r. proc. fed.).

DIRIGENTI NON ESPULSI

AMMENDA EURO 200

MONTERVINO FRANCESCO (TARANTO) per avere tenuto, al 42°minuto del secondo tempo, un comportamento non corretto nei confronti di un calciatore avversario, pronunciando verso di lui una frase provocatoria. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed.).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GAUTIERI CARMINE (AVELLINO) per avere, al 48°minuto del secondo tempo, alcune persone presenti sulla panchina, non identificate, tenuto una condotta ingiuriosa nei confronti dei componenti della panchina avversaria. Misura della sanzione in applicazione della regola 12 del Regolamento del Giuoco del Calcio e degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti.

ALLENATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500 DI AMMENDA

NOVELLINO WALTER (JUVE STABIA) per avere pronunciato, al 7°, al 35°, al 43° ed al 59°minuto, quattro espressioni blasfeme mentre si trovava in prossimità della panchina. Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 37 C.G.S., ritenuta la continuazione e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022. (r. proc. fed.)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

PIERNO ROBERTO (VIRTUS FRANCAVILLA) per avere al 46°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco fermo e con il pallone non a distanza di gioco, lo colpiva con un calcio con i tacchetti esposti, dall’alto verso il basso con forza moderata, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13 comma 2, e 38 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell’avversario e che il colpo è stato inferto in modo non particolarmente violento e, dall’altra, che la condotta è stata posta in essere a gioco fermo.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PANE PASQUALE (AVELLINO) per avere al 48°minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento offensivo nei confronti di tesserati della squadra avversaria in quanto, si alzava dalla panchina senza autorizzazione e pronunciava al loro indirizzo frasi offensive accompagnate da gesti provocatori. Misura della sanzione in applicazione dell’art 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X INFR)

SILVESTRI LUIGI (AVELLINO)

PERSIA ANGELO (CAMPOBASSO)

MICELI MIRKO (VIRTUS FRANCAVILLA)

SUAGHER EMANUELE (VIBONESE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)

TERRANOVA EMANUELE (BARI)

FRANCO DOMENICO (VIRTUS FRANCAVILLA)

MORELLI GABRIELE (ACR MESSINA)

MORRONE BIAGIO (MONOPOLI)

DE SANTIS IVAN FRANCESCO (PAGANESE)

GIRON MAXIME FRANCOIS (PALERMO)

LUPERINI GREGORIO (PALERMO)

DI GENNARO DAVIDE (TARANTO)

VERSIENTI LEANDRO (TARANTO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

URSO FRANCESCO (FIDELIS ANDRIA)

BIZZOTTO NICOLA (MONOPOLI)

HAMLILI ZACCARIA (MONOPOLI)

ABDALLAH BASIT (MONTEROSI TUSCIA)