Palermo, ripresa lenta: pochi gol fatti e troppi subiti nei secondi tempi, Corini…

Ripresa lenta. Scrutando l'evoluzione delle gare disputate dal Palermo FC da marzo in poi, si evince chiaramente una preoccupante tendenza a subire ritorno e reti degli avversari subito dopo l'intervallo, compromettendo buone prime frazioni di gioco e spesso lasciando senza alcun punto in dote il rettangolo verde. L'approfondimento odierno pubblicato dal Giornale di Sicilia, si sofferma su una netta inversione di tendenza che ha fortemente complicato il cammino della squadra di Corini nella fase topica della regular season. L'avvio del girone di ritorno era infatti stato caratterizzato da una palese crescita di Brunori e compagni, sul piano dell'identità tattica e mentale, della solidità difensiva e della continuità in merito a prestazioni e risultati. Un Palermo capace di scalare posizioni in classifica ed implementare il livello di autostima, migliorando gradualmente anche la qualità del gioco espresso. Frangente in cui i rosanero hanno siglato ben diciannove reti, di cui dodici decisive nel corso dei secondi tempi. Statistica sovvertita dopo il ritiro di Girona, con la compagine siciliana incapace di far breccia nella ripresa nelle difese avversarie: dei soli otto gol realizzati in questo periodo, ben sette sono stati realizzati nei primi quarantacinque minuti. Soltanto a Venezia, con il rigore firmato Tutino, il Palermo ha gonfiato la rete dopo l'intervallo. Il secondo tempo ha troppo spesso evidenziato un calo di intensità ed attenzione, denotando una certa fragilità sul piano difensivo. Esempi lampanti le trasferte di Parma, Venezia e Cagliari, con il Palermo sconfitto e trafitto nella seconda frazione dai gol avversari, dopo aver ben figurato prima dell'intervallo. Un aspetto interessante che può anche avere implicazioni psicologiche oltre che sfumature di natura atletica o tattica. L'auspicio è di riuscire a mantenere equilibrio e continuità nell'arco di tutti ii novanta minuti nella sfida decisiva di venerdì prossimo contro il Brescia- Battere la squadra di Gastaldello al Barbera significherebbe garantirsi un posto ai prossimi playoff, e regalare ai tifosi rosanero un avvincente appendice di stagione con vista sulla Serie A.