mediagol palermo Palermo, riprendono gli allenamenti per la squadra di Inzaghi

Il report

Palermo, riprendono gli allenamenti per la squadra di Inzaghi

Palermo, riprendono gli allenamenti per la squadra di Inzaghi - immagine 1
Seduta mattutina per i rosanero: la nota del club
⚽️

Nella mattinata odierna sono ripresi gli allenamenti della squadra di Inzaghi, dopo la vittoria contro lo Spezia per 1-0.

IL REPORT

"È ripresa stamattina a Torretta la preparazione del Palermo guidato da Filippo Inzaghi in vista della prossima gara esterna contro il Modena.

Seduta di recupero per i calciatori che ieri hanno disputato il match contro lo Spezia.

Il resto del gruppo, dopo una fase di riscaldamento, ha effettuato un’esercitazione 5 vs 5 sul possesso palla e small sided games alternate a un lavoro aerobico".

Leggi anche
Giornale di Sicilia: “Gioia Segre: « Segnare in apertura è il mio sogno di sempre»”
Palermo, GDS: “Inzaghi col fiato sospeso «Ho temuto un’altra beffa»”

© RIPRODUZIONE RISERVATA