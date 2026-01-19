Nella mattinata odierna sono ripresi gli allenamenti della squadra di Inzaghi, dopo la vittoria contro lo Spezia per 1-0.
Il report
Palermo, riprendono gli allenamenti per la squadra di Inzaghi
Seduta mattutina per i rosanero: la nota del club
"È ripresa stamattina a Torretta la preparazione del Palermo guidato da Filippo Inzaghi in vista della prossima gara esterna contro il Modena.
Seduta di recupero per i calciatori che ieri hanno disputato il match contro lo Spezia.
Il resto del gruppo, dopo una fase di riscaldamento, ha effettuato un’esercitazione 5 vs 5 sul possesso palla e small sided games alternate a un lavoro aerobico".
