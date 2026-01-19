Giornale di Sicilia: “Gioia Segre: « Segnare in apertura è il mio sogno di sempre»”

Il vicecapitano: «Negli anni scorsi una gara così l’avremmo pareggiata»

⚽️ 19 gennaio - 08:40

La rassegna stampa del Giornale di Sicilia si chiude con la voce del protagonista assoluto di Palermo-Spezia, Jacopo Segre, uomo del match e autore del gol decisivo dopo appena undici secondi. Un’esplosione di gioia e orgoglio per il centrocampista rosanero, che racconta tutta l’emozione di segnare ancora una volta al Renzo Barbera.

Segre sottolinea come i suoi gol abbiano un filo conduttore preciso: arrivano tutti in casa. Un dettaglio che per lui non è casuale, anzi. Segnare davanti al pubblico palermitano, in uno stadio pieno e caldo, viene descritto come qualcosa di speciale, quasi un sogno che si realizza. Il Barbera, con la sua cornice, diventa il luogo ideale dove esprimersi e trovare fortuna.

Il quotidiano riporta anche le sensazioni legate al gol lampo: entrare in campo con la speranza di sbloccare subito la partita è un pensiero che accompagna ogni calciatore, ma riuscirci davvero, sotto la curva e contro uno Spezia definito forte e complicato da affrontare, rende tutto ancora più emozionante. Un momento unico, che dà ancora più valore alla rete e alla vittoria.

Segre non nasconde che il Palermo avrebbe potuto chiudere prima la gara, evitando di tenere aperto il match fino all’ultimo minuto. Tuttavia, mette l’accento sugli aspetti positivi: la squadra ha creato occasioni, ha difeso con ordine e compattezza e soprattutto ha mostrato maturità. Partite che in passato sarebbero finite in pareggio oggi vengono portate a casa con attenzione e concentrazione, un segnale evidente di crescita.

In chiusura, spazio all’elogio di Filippo Inzaghi. Segre parla di un allenatore che vive per vincere e che riesce a trasmettere quotidianamente fame, determinazione e spirito combattivo. Una mentalità che entra nella testa e nel DNA della squadra, rendendo il Palermo più aggressivo e battagliero ogni volta che scende in campo. Un altro tassello, sottolinea il Giornale di Sicilia, nel percorso di una squadra che continua a costruire con convinzione il proprio futuro.