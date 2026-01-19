Giornale di Sicilia: “Palermo, undici secondi per restare attaccati alla A”

Un gol-lampo di Segre abbatte lo Spezia, i rosanero restano nel treno di testa. Traversa di Le Douaron e palo di Bani, ma nel finale c’è anche il legno di Artistico

La rassegna stampa di oggi parte dal Giornale di Sicilia, che racconta una vittoria pesantissima del Palermo contro uno Spezia molto più competitivo di quanto dica la classifica. Al Barbera basta un lampo iniziale per decidere una partita intensa e sofferta, ma dal valore enorme in chiave promozione.

Il quotidiano sottolinea subito l’episodio chiave: appena undici secondi dal fischio d’inizio e Segre colpisce. Un gol costruito con uno schema preparato, rifinito dal cross di Augello, la sponda di Pohjanpalo e la conclusione chirurgica del centrocampista rosanero, che ancora una volta si fa trovare pronto negli inserimenti. Una rete talmente rapida che – ironizza il giornale – qualcuno sugli spalti potrebbe non averla nemmeno vista.

Quel gol cambia completamente il copione della gara. Il Palermo fa il suo dovere: approfitta del pareggio tra Monza e Frosinone e risponde alla vittoria del Venezia, portando a casa tre punti che valgono oro. I numeri parlano chiaro: quinta vittoria consecutiva in casa senza subire gol, ottavo risultato utile di fila e classifica che tiene i rosanero pienamente agganciati al treno della Serie A, con il vertice distante solo pochi punti.

Lo Spezia, però, non fa la comparsa. Come evidenzia il Giornale di Sicilia, la squadra ligure reagisce subito, sfiora il pareggio già nei primi minuti e mette spesso in difficoltà la difesa rosanero. Servono interventi decisivi di Joronen e una buona dose di attenzione per mantenere il vantaggio, anche perché gli ospiti trovano due volte il gol, poi annullato per fuorigioco, e colpiscono un palo nel recupero con Artistico, facendo tremare lo stadio fino all’ultimo.

Nel racconto del quotidiano c’è spazio anche per le scelte tattiche: Inzaghi, costretto alla tribuna, cambia qualcosa rispetto alle ultime uscite, mentre Donadoni ridisegna lo Spezia dopo la brutta sconfitta precedente, rendendo la partita più dura del previsto. Il Palermo ha anche le occasioni per chiuderla – una traversa e un palo nel giro di pochi minuti – ma, come già visto altre volte, non riesce a dare il colpo di grazia.

Il finale è da brividi, ma il risultato non cambia. Il Giornale di Sicilia chiude con una considerazione chiara: questa vittoria pesa tantissimo, avvicina ancora di più l’obiettivo e conferma la solidità del Palermo. Resta solo un appunto, quasi un auspicio condiviso da tutto il Barbera: soffrire meno, ogni tanto, farebbe bene a tutti.