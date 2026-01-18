mediagol palermo Palermo-Spezia, la lista dei convocati di Inzaghi: assente Diakitè per motivi non specificati

I convocati

Palermo
I convocati in vista della sfida contro lo Spezia in programma alle 17:15
Il Palermo ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida contro lo Spezia. Assente Giangiacomo Magnani, che, rientrato dal prestito alla Reggiana, dovrà fare i conti con un infortunio. Non presente anche Diakitè, con motivi non specificati dalla società rosanero.

1 Gomis

3 Augello

5 Palumbo

6 Gomes

8 Segre

10 Ranocchia

11 Gyasi

13 Bani

14 Vasic

17 Giovane

19 Bereszynski

20 Pohjanpalo

21 Le Douaron

27 Pierozzi

28 Blin

29 Peda

31 Corona

32 Ceccaroni

66 Joronen

72 Veroli

77 Di Bartolo

