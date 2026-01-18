Il Palermo ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida contro lo Spezia. Assente Giangiacomo Magnani, che, rientrato dal prestito alla Reggiana, dovrà fare i conti con un infortunio. Non presente anche Diakitè, con motivi non specificati dalla società rosanero.
Palermo-Spezia, la lista dei convocati di Inzaghi: assente Diakitè per motivi non specificati
1 Gomis
3 Augello
5 Palumbo
6 Gomes
8 Segre
10 Ranocchia
11 Gyasi
13 Bani
14 Vasic
17 Giovane
19 Bereszynski
20 Pohjanpalo
21 Le Douaron
27 Pierozzi
28 Blin
29 Peda
31 Corona
32 Ceccaroni
66 Joronen
72 Veroli
77 Di Bartolo
