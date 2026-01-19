Palermo, GDS: “Inzaghi col fiato sospeso «Ho temuto un’altra beffa»”

«Le gare vanno chiuse, dopo i due pali mi sono preoccupato». E sul gol dopo 11 secondi rivela: «Schema provato in allenamento»

Il quotidiano riporta un Inzaghi soddisfatto ma tutt’altro che appagato. Il tecnico evidenzia la solidità interna – quinta vittoria consecutiva in casa senza subire gol – ma chiarisce subito che i numeri non sono l’obiettivo principale. Per l’allenatore, la priorità resta la crescita della squadra e la costruzione di una base solida, senza ossessioni legate alla Serie A : il percorso è quello giusto, ma il traguardo va conquistato giorno dopo giorno.

Nel racconto del match, Inzaghi ammette di aver temuto una nuova beffa, soprattutto dopo i due legni colpiti nel secondo tempo. Il riferimento al precedente di Mantova è esplicito: partite così vanno chiuse prima, perché episodi come pali e traverse possono cambiare il destino di una gara. Nonostante questo, il tecnico sottolinea la capacità del Palermo di restare compatto e portare a casa l’ottava gara utile consecutiva.