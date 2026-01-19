La rassegna stampa del Giornale di Sicilia è dedicata alle parole di Filippo Inzaghi, che dopo il successo del Palermo contro lo Spezia racconta una vittoria vissuta con il fiato sospeso, osservata dalla tribuna a causa della squalifica. Tre punti fondamentali, arrivati ancora una volta con qualche brivido finale, ma che confermano il momento positivo dei rosanero.
serie b
Palermo, GDS: “Inzaghi col fiato sospeso «Ho temuto un’altra beffa»”
Il quotidiano riporta un Inzaghi soddisfatto ma tutt’altro che appagato. Il tecnico evidenzia la solidità interna – quinta vittoria consecutiva in casa senza subire gol – ma chiarisce subito che i numeri non sono l’obiettivo principale. Per l’allenatore, la priorità resta la crescita della squadra e la costruzione di una base solida, senza ossessioni legate alla Serie A: il percorso è quello giusto, ma il traguardo va conquistato giorno dopo giorno.
Nel racconto del match, Inzaghi ammette di aver temuto una nuova beffa, soprattutto dopo i due legni colpiti nel secondo tempo. Il riferimento al precedente di Mantova è esplicito: partite così vanno chiuse prima, perché episodi come pali e traverse possono cambiare il destino di una gara. Nonostante questo, il tecnico sottolinea la capacità del Palermo di restare compatto e portare a casa l’ottava gara utile consecutiva.
Ampio spazio viene dedicato al gol-lampo dopo undici secondi. Inzaghi svela che non si è trattato di un episodio casuale, ma di una situazione preparata in allenamento. Un’indicazione data prima della partita, poi eseguita alla perfezione dai giocatori, a dimostrazione del lavoro settimanale e dell’attenzione ai dettagli.
Meno convincente, secondo l’allenatore, la gestione immediatamente successiva al vantaggio. Il Giornale di Sicilia riporta il suo disappunto per quel quarto d’ora in cui la squadra sembra accontentarsi dell’1-0, abbassando intensità e concentrazione. Un atteggiamento che non deve ripetersi, anche se nella ripresa il Palermo crea diverse occasioni importanti.
La chiusura guarda già avanti: le trasferte contro Modena e Bari rappresentano un banco di prova significativo. I rosanero ci arrivano con fiducia e segnali incoraggianti, ma anche con la consapevolezza – ribadita da Inzaghi – che c’è ancora margine per crescere, soprattutto nella capacità di chiudere le partite prima di arrivare col cuore in gola al novantesimo.
