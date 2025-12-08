mediagol palermo Palermo, riprendono gli allenamenti per la squadra di Inzaghi

Seduta mattutina per i rosanero dopo la vittoria del Castellani: la nota del club
Il Palermo, dopo la vittoria contro l'Empoli al Castellani, ha ripreso gli allenamenti nella mattinata odierna.

"È ripresa stamattina a Torretta la preparazione del Palermo guidato da Filippo Inzaghi in vista della prossima gara casalinga contro la Sampdoria.

Seduta di scarico in palestra per i calciatori che ieri hanno disputato il match contro l’Empoli.

Il resto del gruppo, dopo una fase di riscaldamento, ha effettuato un’esercitazione sul possesso palla e navette abbinate a conclusioni in porta. A concludere l’allenamento small sided games 5 vs 5".

