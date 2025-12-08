Giornale di Sicilia: “Palumbo: «Avanti così, bravi pure a soffrire»”

Il Giornale di Sicilia pone al centro della sua analisi la prestazione di Giuseppe Palumbo, ancora una volta decisivo. Dopo l’assist contro l’Entella e il gol alla Carrarese, il numero 5 rosanero ha confezionato un altro passaggio determinante, quello che ha permesso a Le Douaron di aprire le marcature contro l’Empoli. Il quotidiano sottolinea come si sia trattato di uno schema su punizione studiato e provato in allenamento, un dettaglio che lo stesso Palumbo conferma spiegando che su queste situazioni “si lavora tanto” e che Inzaghi e il suo staff dedicano grande cura ai calci piazzati.