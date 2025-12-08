Il Giornale di Sicilia pone al centro della sua analisi la prestazione di Giuseppe Palumbo, ancora una volta decisivo. Dopo l’assist contro l’Entella e il gol alla Carrarese, il numero 5 rosanero ha confezionato un altro passaggio determinante, quello che ha permesso a Le Douaron di aprire le marcature contro l’Empoli. Il quotidiano sottolinea come si sia trattato di uno schema su punizione studiato e provato in allenamento, un dettaglio che lo stesso Palumbo conferma spiegando che su queste situazioni “si lavora tanto” e che Inzaghi e il suo staff dedicano grande cura ai calci piazzati.
Rassegna Stampa
Giornale di Sicilia: “Palumbo: «Avanti così, bravi pure a soffrire»”
La vittoria al Castellani non viene celebrata solo per il valore tecnico, ma anche per il suo peso in classifica: il Palermo, ricorda l’articolo, si porta momentaneamente a ridosso della zona promozione diretta, staccando ulteriormente i toscani. Palumbo parla di una squadra “molto contenta” ma allo stesso tempo consapevole che bisogna già guardare al prossimo impegno con la Sampdoria, sottolineando come il successo sia arrivato in una partita in cui “bisognava soffrire” e il gruppo lo ha fatto, senza però rinunciare a creare molte occasioni.
Un passaggio importante del pezzo riguarda anche l’appello ai tifosi: Palumbo spera in uno stadio pieno come nelle prime gare interne, ricordando che contro gli apuani c’erano ancora troppi posti vuoti. L'articolo rimarca però come il sostegno dei tifosi, in casa o in trasferta, non sia mai mancato: a Empoli oltre un migliaio di rosanero hanno spinto la squadra verso una vittoria lontana da Palermo che mancava da due mesi.
Il giornale conclude evidenziando il momento di forma del centrocampista, descritto come incisivo come ai tempi di Terni e Modena, e suggerisce che, con i suoi assist e la vena realizzativa di Pohjanpalo, il Palermo possa togliersi parecchie soddisfazioni nelle prossime settimane.
© RIPRODUZIONE RISERVATA