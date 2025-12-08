Giornale di Sicilia: “Tris ad Empoli, il Palermo torna a volare”

Le Douaron la sblocca, poi c’è il raddoppio di Pohjanpalo. Pellegri la riapre nella ripresa, il finlandese la chiude definitivamente

⚽️ 8 dicembre - 09:02

Il Giornale di Sicilia racconta una vittoria che il Palermo aspettava da quasi due mesi lontano da casa, descrivendola come un successo “da grande squadra”, ottenuto in uno stadio tradizionalmente ostico e contro un’Empoli reduce da tre vittorie consecutive. La partita si è incanalata subito nel verso giusto grazie al tocco di Le Douaron, nato da uno schema su punizione definito dal quotidiano come costruito con grande genialità. Da quel momento, i rosanero hanno controllato con autorità e hanno raddoppiato con il solito Pohjanpalo, abile a sfruttare un’altra palla inattiva, quell’arma che viene paragonata nell’articolo a una “miniera” da cui il Palermo continua a estrarre pepite.

Nella ripresa l’Empoli ha provato a rientrare in partita con l’ingresso di Pellegri, subito pericoloso e autore del gol che ha riaperto il match. È in questa fase che il giornale esalta le parate di Joronen, descritto come determinante con interventi da “fenomeno”, capaci di evitare il pareggio. Quando il momento sembrava più complicato, è arrivata la giocata che ha rimesso tutto in ordine: ancora Pohjanpalo, alla terza gara consecutiva in gol e autore di una doppietta, ha firmato il 3-1 sul cross di Pierozzi, approfittando dell’errore difensivo avversario. Da lì in poi, scrive il quotidiano, la partita si è trasformata quasi in accademia, con occasioni non sfruttate e un finale gestito senza affanni.

Il successo rilancia il Palermo in classifica e gli permette di affacciarsi nuovamente sulla zona alta, con Monza e Frosinone tornati a portata. Il giornale sottolinea come i tifosi seguiranno con attenzione i risultati delle altre squadre, anche “senza troppo fair play”, nella speranza di un ulteriore scivolone delle rivali. L’impressione più forte, però, è quella di una squadra che ha ritrovato fiducia e continuità dopo la cinquina rifilata alla Carrarese, lasciandosi alle spalle le prove opache contro Juve Stabia ed Entella. La chiusura del pezzo è dedicata all’esultanza dei mille tifosi rosanero giunti al Castellani, per i quali questa vittoria viene descritta come un vero e proprio regalo di Natale anticipato, con la mente già rivolta alla prossima sfida contro la Sampdoria.