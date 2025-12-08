Palermo, GDS: “D’Angelo soddisfatto: «Importante aver dato continuità»”

Le parole del vice di Inzaghi

Il Giornale di Sicilia riporta le parole di Maurizio D’Angelo, vice di Inzaghi, che nel post partita di Empoli–Palermo ha preso la parola al posto del tecnico, rimasto senza voce dopo la gara. L’articolo sottolinea come il punto centrale del discorso di D’Angelo sia stato uno solo: la continuità. Il vice allenatore ha infatti esordito insistendo sul fatto che «era fondamentale dare seguito alle prestazioni e ai risultati», soprattutto perché di fronte c’era un’Empoli in un momento di grande fiducia e qualità, circostanza che — evidenzia il quotidiano — rende il successo ancora più significativo.

D’Angelo ha poi ribadito quanto già espresso da Inzaghi nei giorni precedenti, cioè che alcuni giocatori dovevano caricarsi la squadra sulle spalle. Il giornale cita il passaggio in cui il vice parla di “tre o quattro elementi” chiamati a dare identità e anima al gruppo, indicando nella “spina dorsale” della squadra — dove spiccano Bani e Pohjanpalo — una delle chiavi della recente crescita.

L’articolo torna anche sulle scelte tattiche, soffermandosi sulla sostituzione di Le Douaron, una mossa che aveva suscitato qualche dubbio. D’Angelo chiarisce che si è trattato di una decisione esclusivamente tecnica, dettata dalla pressione esercitata dall’Empoli e dalla necessità di inserire un giocatore come Vasic, considerato in grado di dare «maggiore velocità alla manovra». Il quotidiano rimarca come il vice abbia tenuto a precisare che non c’era alcun motivo disciplinare dietro il cambio.

Il pezzo si chiude con un ritratto di un ambiente soddisfatto e fiducioso, consapevole che la squadra sta crescendo come voleva Inzaghi e che dare continuità, parola chiave del post partita, sarà essenziale per restare nelle zone alte della classifica.