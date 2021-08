Palermo, riecco Lancini: la voglia di riscatto e la solidità difensiva ritrovata

Edoardo Lancini ed il proprio excursus con la maglia rosanero: al suo terzo anno in Sicilia l'ex calciatore del Brescia si sta rivelando baluardo imprescindibile del pacchetto difensivo a disposizione di Giacomo Filippi

Di Nicolò Cilluffo

Leadership, carisma. Difensore centrale: mestiere delicato al netto di rischi insiti al ruolo stesso e di responsabilità cui farsi inevitabilmente carico. Guidare l'intera linea difensiva, richiamare i propri compagni di reparto alla più alta forma di attenzione. Iniziare l'azione impostando dal basso, essere parte e sentirsi promotore di un macchinariotattico che prende forma da idee e qualità tecniche del calciatore di movimento più arretrato rispetto al resto dei compagni.

Edoardo Lancinimuovei primi passi della propria carriera sportiva tra le file dell'Uesse Sarnico: società dilettantistica lombarda con la quale l'attuale calciatore del Palermo matura sotto il punto di vista prettamente umano. Dopo otto annate vissute da protagonista nel mondo del dilettantismo si trasferisce per un anno al Lumezzane dove si mette in mostra con la maglia rossoblu. Il passaggio al Brescia e la consacrazione a livello calcistico: Lancini esordisce in Serie B con la maglia delle Rondinelle il 10 maggio 2014 in un match contro la Reggina terminato in pareggio. La parentesi Novara nel 2017, il rientro al Brescia e la promozione in Serie A conquistata sul proprio campo di casa al cospetto di un Ascoli arrembante.

Dopo la promozione in massima serie, Edoardo Lancini sbarca in Sicilia scegliendo di sposare il progetto del nuovo Palermo in Serie D. Alla corte di Rosario Pergolizzi colleziona ben ventitré presenze condite da due reti ed un assist. Lancini si dimostra difensore di categoria superiore e dalla caratura giusta per guidare i rosanero al ritorno tra i professionisti.

Nella stagione agonistica seguente sotto la guida tecnica di Boscaglia prima e di Filippi poi, Lancini racimola complessivamente tredici presenze nella regular season più quattro ai play-off di Serie C. Un'annata travagliata e non all'altezza delle aspettative, quella vissuta dal difensore originario di Chiari. Bari, Cavese, Francavilla, Teramo, Juve Stabia e Avellino le ultime sei avversarie del Palermo 2020-2021 e le prime sei presenze di Lancini dopo l'avvicendamento in panchina. Il coach di Partinico ha, infatti, scelto di puntare sull'ex Brescia meramente nell'ultimo scorcio della scorsa stagione, trovando un'inaspettata solidità difensiva culminata in un unico gol subito dai rosa nelle ultime quattro gare disputate ai play-off per tornare in cadetteria.

Ed è proprio da qui che Filippi e Lancini hanno voglia di ripartire, insieme. Da giocatore margine a difensore chiave dello scacchiere dell'ex secondo di Boscaglia. Il classe 1994 si è guadagnato la fiducia del proprio allenatore a suon di prestazioni di spessore che gli sono valse la conferma nell'organico rosa edizione 2021-2022.

Nel 3-4-2-1 (o in alternativa 3-4-1-2) coniato dal mister del Palermo, Lancini ricopre uno dei ruoli più delicati e allo stesso tempo stimolanti dell'intero mosaico. Centrale rispetto al terzetto difensivo, l'ex Novara è chiamato all'anno del riscatto per riconquistare il tempo perduto la scorsa stagione tra infortuni e panchine di troppo. E l'incipit è, di certo, degno di nota con il primo sigillo ufficiale della nuova stagione messo a segno proprio dallo stesso centrale in occasione della vittoria della compagine siciliana nel match valido per il primo turno di Coppa Italia Serie C contro il Picerno.

Predisposizione al sacrificio, voglia di superare i propri limiti dimostrando di essere all'altezza e andando oltre la siepe che oscura la strada verso il successo. Lancini ha le giuste qualità per confermarsi, di giornata in giornata, leader indiscusso del pacchetto difensivo del Palermo.