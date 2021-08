Palermo, abbonamenti 2021/2022: al via anche la vendita online

Al via anche la vendita online degli abbonamenti per la stagione di Serie C 2021-2022. Il Palermo FC e Vivaticket hanno infatti stipulato un nuovo accordo in seguito alle numerose richieste di rinnovo delle tessere

Continua la partership tra il Palermo FC e Vivaticket che in considerazione della grande richiesta di rinnovo degli abbonamento per la stagione di Serie C 2021-2022, hanno stipulato un accordo per la sottoscrizione e la vendita delle tessere in prelazione ai vecchi abbonati 2019-2020 anche attraverso i circuiti online.

La vendita attraverso i canali telematici partirà mercoledì 25 agosto contemporaneamente sia nelle apposite postazioni fisiche allo stadio "Renzo Barbera", sia su vivaticket.it, fino a esaurimento della disponibilità complessiva attraverso entrambi i canali.

L’abbonamento darà il diritto di accesso alle 19 gare interne del Palermo nel campionato di Serie C, con alcuni diritti di prelazione secondo il seguente calendario:

23 agosto, dalle 15.00 alle 19.00 prelazione per gli "Amici Rosanero"

24 agosto, dalle 10.00 alle 19.00 prelazione per gli "Amici Rosanero"

25, 26, 27 agosto, allo Stadio Renzo Barbera (dalle 10.00 alle 19.00) e online su Vivaticket.it (a partire dalle 11.30 del 25 agosto): prelazione per gli ex abbonati della stagione 2019/2020

28 agosto, dalle 10.00 alle 14.00 vendita libera per gli abbonamenti rimanenti

Chi non riuscirà ad abbonarsi potrà entrare allo stadio attraverso lo sbigliettamento settimanale, ma non sarà garantito l'ingresso in caso di limitazioni da "Zona Gialla".