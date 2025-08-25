Mediagol
Palermo

Palermo, ricominciano gli allenamenti: esercizi sul possesso palla

Ripresi gli allenamenti in vista della sfida contro il Frosinone
Il Palermo si prepara al match contro il Frosinone, seconda gara di Serie B. I rosanero, dopo un riscaldamento, hanno effettuato un’esercitazione basata sul possesso palla. A seguire, i calciatori impegnati nella gara contro la Reggiana hanno svolto un lavoro aerobico, mentre il resto del gruppo ha alternato small sided games a una sessione di corsa.

