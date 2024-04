Palermo, Repubblica: “Si ritrova Ranocchia. Mignani ha un’arma in più per i play-off”

Il Palermo ha ritrovato una pedina importante per i play-off: Filippo Ranocchia. Dopo un infortunio, il centrocampista è tornato in gruppo e potrebbe essere schierato come mezzala da Mignani. La sua presenza è stata fondamentale per le vittorie del Palermo, segnando quattro gol consecutivi e contribuendo a guadagnare 10 punti. Ora, con il cambio di allenatore, potrebbe avere una nuova collocazione tattica. Nella prossima partita contro la Reggiana, Ranocchia spera di essere ancora decisivo per la squadra.