Palermo, Repubblica: “Record di tifosi al Barbera contro il Como. Superati club di A”

L'edizione odierna del quotidiano Repubblica evidenzia un dato davvero interessante: il Palermo ha stabilito il record di spettatori per una partita di Serie B contro il Como, ma il Barbera è presente ben 7 volte su 10 nelle gare interne con la maggiore affluenza del campionato cadetto. Dopo il Como, le partite con più pubblico sono state Palermo-Spezia, Palermo-Cosenza e Palermo-Lecco, a dimostrazione della grande passione dei tifosi rosanero. Nella top ten troviamo anche gare con Sudtirol, Bari e Cremonese. L'unica altra squadra con tre presenze nella top ten è la Sampdoria, ma in un duello tra Barbera e Marassi il Palermo si piazza al primo posto con un totale di 293.756 spettatori contro i 290.663 della Sampdoria. Al terzo posto c'è il Bari, seguita dalla capolista Parma. Considerando le gare in arrivo al Barbera, il Palermo può solo migliorare il suo record: arriveranno infatti Venezia, Parma e Sampdoria, che non saranno squadre in lotta per la vittoria finale ma che comunque richiamano sempre un certo numero di tifosi. La media spettatori del Palermo è salita quest'anno a 22.479, con un aumento di 2.000 spettatori a partita rispetto allo scorso anno. Questo dato permette al Palermo di superare mezza Serie A: Torino, Verona, Udinese, Salernitana, Cagliari, Atalanta, Frosinone, Sassuolo, Monza ed Empoli.