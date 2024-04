Palermo, Repubblica: “Niente sblocco, i rosanero pareggiano anche contro il Parma”

Il Palermo pareggia contro il Parma, ottenendo il terzo pareggio consecutivo sotto la gestione di Mignani. Nonostante il pareggio sia considerato prezioso considerando la forza dell'avversario, la squadra è delusa per non aver vinto in casa da 40 giorni. Inoltre, preoccupazione per l'infortunio di Di Mariano, che è stato portato via in barella. Nel primo tempo, il Palermo gioca bene, tranne negli ultimi 7 minuti in cui il Parma sfiora il gol in tre occasioni. Nel secondo tempo, la partita è più equilibrata, con entrambe le squadre che si alternano nel controllo del gioco. Alla fine, la partita diventa molto tattica, con la sensazione che nessuna delle due squadre voglia perdere. Nonostante il punto ottenuto contro la capolista, il Palermo dovrà ancora aspettare per la vittoria.